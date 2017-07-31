За 24 часа в Молдове трое водителей скрылись после аварий

В течение минувших суток полицией Молдовы задержаны три водителя, покинувших место ДТП.

Аварии произошли в Сороках, Окнице и Кишиневе, причем в двух случаях жертвы ДТП погибли, передает Инфотаг.

Все три водителя будут привлечены к уголовной ответственности за оставление в опасности раненного лица.

Следствие также оценит степень их вины в совершении ДТП. По законодательству срок лишения свободы может составить до семи лет.