Старейшая семья в мире раскрыла секрет своего долголетия

Тринадцать братьев и сестер из Северной Ирландии, чей совокупный возраст составляет 1073 года, рассказали о секретах своего здоровья и долголетия, пишет газета Daily Mail.

Семья Донелли вошла в книгу рекордов Гинесса в этом году. Самому старшему из братьев исполнилось 93 года, самому младшему — 72 года.

По их словам, они унаследовали от отца привычку есть "что-нибудь теплое" перед сном.

"Овсянка около десяти вечера, а затем она же на завтрак в семь утра. Овес, молоко и немного яблочного джема", — рассказал младший брат Джо.

Издание отмечает, что овсяная каша понижает давление, снижает уровень холестерина, защищает сердце и является хорошей профилактикой от сахарного диабета.

По словам членов семьи Донелли, всю жизнь они питались только натуральными продуктами: выращенными в собственном саду фруктами и овощами, домашними яйцами, пишет РИА Новости.

"Мама шла во двор, сворачивала курице шею и готовила ужин", — делятся они воспоминаниями.

Хлеб в семье тоже пекли сами, а алкоголь пили очень редко.







