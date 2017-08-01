Цепная авария на Рышкановке. ФОТО

Цепная авария с участием пяти автомобилей произошла минувшим вечером в столице. Машины столкнулись на улице Михая Витязу. Пострадавших нет.

По данным полиции, один из водителей выехал на встречную полосу. Очевидцы говорят, что мужчина ехал на высокой скорости. Однако сам виновник утверждает, что не справился с управлением, но скорости не превышал. Мужчине грозит полторы тысячи леев штрафа и шесть штрафных пунктов.

Другая авария произошла накануне на перекрестке проспекта Штефана чел Маре и улицы Измаильской. Один из водителей проехал на красный сигнал светофора.

А этим утром на перекрёстке улицы Букурешть и проспекта Дачия столкнулись ещё две легковушки. Пострадавших нет.

Мужчине грозит штраф и шесть штрафных пунктов. За последние сутки в столице произошло семь ДТП, в которых пострадали семь человек.







