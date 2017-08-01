Десятилетний мальчик утонул в Днестре

В Днестре накануне вечером утонул десятилетний мальчик. Трагедия произошла у села Телица Новоаненского района. Ребёнок отдыхал на берегу реки с родителями.

Он решил искупаться и его унесло течением. На место происшествия прибыли спасатели, тело погибшего до сих пор ищут.

С начала года в стране утонули 57 человек, 12 из них - подростки. Служба чрезвычайных ситуаций призывает граждан купаться только в разрешенных местах и не оставлять детей без присмотра.





