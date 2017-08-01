Прокуроры передали в суд дело Кирилла Лучинского

Прокуроры передали в суд дело бывшего депутата ЛДПМ Кирилла Лучинского. Младшего сына экс-президента подозревают в отмывании денег. Он проходит по делу о мошенничестве в БЕМ, Банка сочиалэ и Унибанке.

По данным следствия с 2012 по 2014 год, посредством нескольких оффшорных компаний и на основании поддельных контрактов Кирилл Лучинский отмыл почти 850 тысяч долларов.

Теперь бывшему депутату грозит до десяти лет тюрьмы.





