Несовершеннолетнюю девочку износиловали в Оргевском районе

В селе Пеливан Оргевского района на глазах полицейского изнасиловали 16-летнюю девочку. Задержаны двое человек. Самого правоохранителя обвиняют в соучастии.

"Задержали двоих подозреваемых. Их арестовали на 30 суток. Третий подозреваемый, который работает полицейским, на время следствия будет находиться на свободе. Если его признают виновным, его отстранят от должности", - сообщает прокурор Вадим Макидон.

Преступление произошло в ночь с 22 на 23 июля. По данным следователей, обвиняемые предложили девочке подвезти ее домой. Будучи знакомой с мужчинами, она села в машину.

В автомобиле находился и полицейский Инспектората Оргеева. Но он не предпринял никаких мер. Расследование занимается Оргеевская прокуратура.

Виновным грозит до 12 лет тюрьмы. В полиции отказались комментировать случившееся.





