Житель Новосибирска в ночь на вторник пытался топором разбить установленный чуть более двух недель назад памятник императору Николаю II и цесаревичу Алексею, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы ГУМВД по региону.
В полиции пояснили, что ночью экипаж вневедомственной охраны заметил около памятника мужчину с лестницей, который топором наносил удары по памятнику. Увидев стражей порядка, он попытался скрыться, но был задержан.
"Задержанный мужчина оказался жителем Новосибирска 1985 года рождения. Пока он не пояснил причины своего поступка, однако в настоящее время в ходе проверки они выясняются", — сказал собеседник агентства. Также устанавливается нанесенный ущерб.
Судя по появившимся в соцсетях фотографиям, мужчине удалось повредить часть скульптуры цесаревича Алексея, а именно голову, пишет РИА Новости.
Памятник императору Николаю II и цесаревичу Алексею открыли 16 июля в Новосибирске у собора имени Александра Невского. В митрополии отметили, что памятник Николаю II было решено возвести "во исполнение рекомендации Священного Синода". По инициативе новосибирцев был создан оргкомитет и объявлен сбор средств на строительство памятника. Новосибирск до 1926 года назывался Ново-Николаевском.
В апреле, комментируя прозвучавшую в СМИ информацию о планах по установке в городе памятника императору Николаю II, мэр Новосибирска Анатолий Локоть сообщил, что ему неизвестно об этом, в горадминистрацию с такой инициативой никто не обращался. Тогда он сообщил, что если памятник и будет установлен, то на территории РПЦ.
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авторы DW