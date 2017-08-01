Двое подростков оказались в банде, грабившей ларьки на Чеканах

Четверых жителей Кишинева задержали за ограбления ларьков. Подозреваемые - двое 13-летних подростков и мужчины 20 и 38 лет.

По данным следствия, они проникли в три ларька, расположенных на улицах Алеку Руссо и Джинта Латинэ на Чеканах, разбив окна или взломав замки. Добычей злоумышленников стали сувениры и канцтовары.

Было заведено уголовное дело по факту кражи. Грабителям грозит штраф от 13 до 27 тысяч леев, от 180 до 240 часов неоплачиваемого труда в пользу общества или до 4 лет тюрьмы.