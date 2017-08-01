Пожилой японец отбился от нападения медведя с помощью карате

Японец 68 лет, практикующий каратэ, сумел отразить нападение медведя, сообщил телеканал Fuji.

Хирохито Миягава, 68 лет, активно занимается каратэ и возглавляет додзё в городе Фуэфуки префектуры Яманаси. Он работал на огороде в горной местности, когда на него неожиданно напал медведь. Каратист не растерялся и нанес ему несколько ударов главным образом ногами, используя приемы каратэ, пишет РИА Новости.

"Я почувствовал чье-то присутствие сзади, а когда обернулся, увидел медведя. Он стоял на задних лапах и был готов к нападению. Сначала я ударил его ногой в живот, потом нанес удары в грудь, это подействовало, и медведь опустил голову, тогда я нанес еще удар ногой. Медведь убежал в горы", — рассказал мужчина.

При этом животное сумело все-таки оцарапать каратиста, но раны не являются тяжелыми.

В конце июля в префектуре поступило 83 сообщения о медведях в окрестностях жилья. Полиция предупреждает о необходимости соблюдать осторожность.

Медведи, которые спускаются к жилью или нападают на людей в горах, не являются редкостью в Японии. Ежегодно фиксируется более 100 случаев нападения медведей на людей. Чаще всего это происходит в мае и октябре, до 10 таких нападений в год заканчиваются для людей трагически. В частности, в мае этого года в префектуре Акита медведь задрал до смерти женщину, которая собирала в горах травы. В прошлом году число жертв таких нападений в этой же префектуре достигло четырех.







