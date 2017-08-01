Разыскивается подозреваемый в нападении на девушку в столице

Полицейские сектора Рышкановка разыскивают грабителя, напавшего на 20-летнюю девушку на улице, и просит граждан, которые видели мужчину, сообщить об этом.

Ограбление произошло на улице Романэ сектора Рышкановка. Потерпевшая сидела на лавочке, когда агрессор набросился на нее и забрал телефон стоимостью 5 400 леев. Девушка попыталась дать отпор, но нападавший стал ее бить ее кулаками и сбежал в неизвестном направлении.

Заведено уголовное дело. Если Вам что-то известно о местонахождении мужчины, правоохранители просят сообщить информацию, позвонив по номерам 0 691 50 993 / 0 680 111 83.

Злоумышленнику грозит от пяти до семи лет тюрьмы.