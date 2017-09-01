В Кагуле пройдет Международный экономический форум

Международный экономический форум состоится в Кагуле 4 октября.

Как сообщает Инфотаг, его цель - информирование представителей местных властей и деловой среды о преимуществах и возможностях привлечения иностранных инвестиций в южном регионе. В качестве докладчиков на форуме выступят эксперты делегации Еврорегиона "Нижний Дунай", бизнес-сообществ, региональных агентств, Торговой палаты и высших учебных заведений.



Проведение форума основано на трех этапах: развитие сотрудничества между деловой средой, местными властями и гражданским обществом; усовершенствование механизма привлечения инвестиций в южном регионе; поиск новых путей доступа молдавских товаров на международный рынок.



По информации ADR Sud, проведение форума "поможет экономическому росту в регионе, позволит создать новые рабочие места, и увеличит уровень взаимодействия деловой среды, как с местными, так и с центральными властями".