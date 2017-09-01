Налоговые поступления в национальный публичный бюджет выросли

Государственная налоговая служба накопила за семь месяцев 2017 года доходы в национальный публичный бюджет на сумму более 18,3 млрд леев, что на 18,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Только в июле налоговых поступлений было больше на 24% по сравнению с тем же периодом 2016 года.

Как отмечается в пресс-релизе ГНС, доходы за семь месяцев увеличились в номинальной стоимости на 2,8 млрд леев. Запланированный на этот период показатель был превышен на 1,1 млрд леев.

Данные Налоговой службы показывают, что в государственный бюджет за семь месяцев поступило 8,0 млрд леев, что на 1,6 млрд леев больше по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Поступления от местных бюджетов составили 2,0 млрд леев, что на 91,8 млн. леев больше по сравнению тем же периодом прошлого года.

В бюджет государственного социального страхования поступило 6,30 млрд леев, что на 948,3 млн. леев выше уровня того же периода 2016 года, а в фонды обязательного медицинского страхования - 2,0 млрд леев, передает Молдпрес.