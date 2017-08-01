Леди Гага покрасила волосы в зеленый цвет

Американская певица Леди Гага показала себя в новом образе с зеленым цветом волос.

Снимок артистки, обнародованный на Instagram-странице, собрал за два дня почти 800 тысяч просмотров, сообщает korrespondent.net.

На фото волосы певицы с одной стороны зеленые, а с другой - рыжие. Чем именно объясняется этот выбор цветов, артистка пояснять не стала.

Леди Гага - американская певица, автор песен, а также продюсер и актриса. На счету исполнительницы шесть премий Grammy, 13 MTV Video Music Awards и 8 MTV Europe Music Awards. Кроме того, она занимает четвертое место в списке 100 величайших женщин по версии по версии VH1.