Как сообщают французские СМИ, тела мужчины и женщины примерно 50 лет были найдены в понедельник в их квартире, расположенной на втором этаже многоэтажного дома. Мужчина был повешен, а женщина лежала на постели. Обнаруженные тела находились на стадии разложения, от них исходил невыносимый запах.

В полиции отметили, что смерть наступила еще около 10 дней назад. Известно, что погибшие прожили во Франции около 15 лет. Сотрудники полиции приступили к поискам пары после того, как к ним обратились друзья пары, сообщившие, что давно не получали от них никакой информации. Экспертиза установит причины произошедшего.

Следствие рассматривает версию самоубийства как основную, передает Вести.ру.