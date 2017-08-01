Украинцы пытались продать своего ребенка за 5 тысяч долларов

В Запорожской области родители оценили собственного ребенка в 5 тысяч долларов. Теперь им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет, сообщает пресс-служба полиции области.

"Оперативники Управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми полиции в Запорожской области получили информацию о горе-родителях, которые намерены продать своего малолетнего ребенка. Полицейские выяснили, что 29-летняя жительница Запорожья совместно со своим 37-летним гражданским мужем предложили гражданке купить у них двухлетнего сына. Ребенка они оценили в пять тысяч долларов США", - сообщил глава запорожской милиции Олег Золотоноша.

Правоохранители задержали супругов в момент передачи денег за ребенка. Мальчика передали на обследование медикам и работникам соцслужб. Сейчас решается вопрос об избрании злоумышленникам меры пресечения и лишения родительских прав, пишет korrespondent.net.