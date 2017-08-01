Женщина приклеила себе на веко дохлую муху вместо накладных ресниц

Британка Молли Роббинс опубликовала в "Твиттере" сообщение от матери Джуди, которая написала дочери, что случайно приклеила дохлую муху к веку вместо накладной ресницы. Фотография насекомого быстро разлетелась по соцсетям. Многие признались, что совершали такую же ошибку, сообщает Mirror.

На опубликованных ниже кадрах запечатлены накладная ресница и дохлая муха, которую Джули Роббинс по ошибке приклеила себе на веко. Комментаторы фото предположили, что у женщины проблемы со зрением, хотя насекомое и ресница внешне действительно похожи.

Одна из подписчиц Роббинс написала, что как-то раз из-за плохого освещения приклеила себе вместо ресницы "пушистую сороконожку", передает Вести.ру.

Как долго мать британки проходила с дохлой мухой на глазах, прежде чем осознала ошибку, не сообщается.