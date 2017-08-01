Санкции и наказания были применены созданной при Национальном союзе судебных исполнителей Дисциплинарной коллегией, передает IPN.



Согласно пресс-релизу Министерства юстиции, судебные исполнители были привлечены к дисциплинарной ответственности за совершенные нарушения на основании поданных физическими и юридическими лицами жалоб. Авторы жалоб обратили внимание на нарушение их законных прав и интересов в процедуре исполнения.



Судебные исполнители были наказаны за грубое нарушение установленных законом профессиональных обязанностей, затягивание, небрежность при проведении работ в ходе процедуры исполнения, нарушение сроков выполнения процедурных действий или необоснованный отказ в выполнении мер исполнения.