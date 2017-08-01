В Киеве ночью полицейские обнаружили обнаженного мужчину в мусорнике возле заправки. Перед этим сотрудники АЗС вызвали правоохранителей, поскольку им показалось, что в баке находится бомба.
Инцидент произошел возле заправки в Оболонском районе города, в районе Пущи-Водицы (улица Городская). Сработала сигнализация от управления полиции охраны. Через есколько минут группа задержания прибыла на место.
Когда правоохранители открыли контейнер, оттуда появился полностью обнаженный мужчина. По его словам, он из села Горенка, расположенного неподалеку и несколько часов назад на него напали трое и отобрали абсолютно все.
Полицейские отметили неадекватное поведение мужчины, которое не соответствует действительности. При этом запаха алкоголя от него не исходило.
Не на камеру мужчина заявил: "Каждый кайфует как может. Вот для меня грибы" самоучитель "- вот это кайф". Его передали в руки врачей.
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авторы DW