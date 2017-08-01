С заявлением о краже в полицию еще в начале июля обратился 22-летний студент Российского университета дружбы народов (РУДН). Он рассказал, что похищенная машина принадлежала 78-летней женщине, зарегистрированной в Краснодарском крае. Угнали автомобиль в поселке Киевский около садового некоммерческого товарищества.

Сотрудники правоохранительных органов по данному факту начали проверку, в ходе которой допросили заявителя и осмотрели место происшествия.

По итогам проверки 30 июля было возбуждено уголовное дело. Полиция ищет подозреваемого и похищенный серебристый Mercedes, передает moslenta.ru.