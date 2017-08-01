На Канарах туристы занимают лежаки на скорость. ВИДЕО

Британцы устроили забег с полотенцами на пляже Гран-Канарии. Забавное видео опубликовал портал Daily Mail.

Свидетели забега рассказали, что британские постояльцы отеля Servatur Waikiki ежедневно стараются первыми занять пляжные лежаки. Для этого в 8 утра, как только открывается пляж, они бегут к первым рядам шезлонгов с полотенцами наперевес, пишет life.ru.

Сами британцы считают, что привычка занимать шезлонги полотенцами свойственна исключительно немецким туристам. Однако служащие отеля рассказали, что именно гости из Великобритании и Ирландии первыми занимают лучшие места на лежаках.

Эта ситуация так утомила остальных отдыхающих, что работники уже получили инструкции убирать полотенца, оставленные туристами на лежаках.