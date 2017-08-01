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Неизвестный пранкер разыгрывает по электронной почте чиновников Белого дома
// фото: EducationNews.org
14:08, 01 Aug 2017
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Одной из жертв шутника стал помощник президента по вопросам внутренней безопасности и борьбы с терроризмом Томас Боссерт.

Интернет-шутник от лица зятя президента США Дональда Трампа Джареда Кушнера пригласил на ужин его помощника Томаса Боссерта. Об этом сообщает CNN и публикует скриншоты переписки, предоставленные пранкером.

Отмечается, что Боссерт получил письмо от "зятя Трампа" с приглашением на "отличную вечеринку" в конце августа. Советник президента ответил, что не может отказаться от такого предложения, и даже отправил лже-Кушнеру свой личный электронный адрес для связи.

По данным телеканала, другим пранкерам якобы удалось также разыграть и ряд других важных персон: теперь уже экс-директора Белого дома по коммуникациям Энтони Скарамуччи, будущего посла США в России Джона Хантсмана и сыновей Дональда Трампа, пишет life.ru.

В Белом доме заявили, что знают об этих инцидентах и воспринимают их серьёзно.

"Мы очень серьёзно относимся ко всем вопросам, связанным с информационной безопасностью, и продолжаем изучать эти инциденты", — цитирует CNN комментарий пресс-секретаря Сары Сандерс.




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