Развели коноплю среди кукурузы: "фермерам" грозит до двух лет тюрьмы

Плантацию конопли на кукурузном поле обнаружили правоохранители. Неожиданная находка была сделана около села Магдачешты, Криулянского района.

Земля была соответственно обработана, а растения выглядели ухоженными. На место выехала опергруппа для начала расследования и поиска владельца территории. Проводятся экспертизы проб растений.

Причастным к выращиванию конопли грозит штраф от 19 тысяч до 25 тысяч леев или до двух лет тюрьмы.