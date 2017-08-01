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Развели коноплю среди кукурузы: "фермерам" грозит до двух лет тюрьмы
// фото: politiacapitalei.md
14:24, 01 Aug 2017
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Плантацию конопли на кукурузном поле обнаружили правоохранители. Неожиданная находка была сделана около села Магдачешты, Криулянского района.

Земля была соответственно обработана, а растения выглядели ухоженными. На место выехала опергруппа для начала расследования и поиска владельца территории. Проводятся экспертизы проб растений.

Причастным к выращиванию конопли грозит штраф от 19 тысяч до 25 тысяч леев или до двух лет тюрьмы. 




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