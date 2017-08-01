Элитное шампанское подкосило вора, забравшегося в чужой дом

Полиция австралийского города Эсперанс задержала вора, который пробрался в дом одной из местных жительниц. 36-летнего мужчину обнаружили пьяным в кровати, а рядом стояла почти допитая бутылка дорогого шампанского.

Взломщика нашла в своей постели вернувшаяся хозяйка, после чего сразу позвонила в правоохранительные органы. Отмечается, что уровень алкоголя в крови мужчины в восемь раз превышал норму для водителей (в Австралии - 0,5 промилле - прим.) , поэтому его решили сначала отвезти в больницу.



«Немного странно засыпать в кровати и лежать, когда входит полиция. Это было шоком для него», - сказал старший сержант полиции Ричард Мур.



Мужчине предъявили обвинение в краже со взломом, он предстанет перед судом в августе. Полиция проверяет, не причастен ли вор к другим таким же преступлениям, передает Лента.ру.