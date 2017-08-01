Украинец попытался провезти из Бразилии 1 кг кокаина в желудке

Гражданин Украины за денежное вознаграждение в размере 4,5 тысяч долларов попытался перевезти на территорию Украины из Бразилии 1 кг кокаина, сообщает прокуратура Киевской области.

В частности, 25-летний мужчина поместил наркотик в 28 презервативов, а затем проглотил. После этого, он ничего не ел и употреблял специальные препараты, которые позволяли удерживать кокаин в желудке.

Во время таможенного осмотра злоумышленник был задержан правоохранительными органами и отправлен в больницу. Согласно заключению эксперта, в желудке мужчины находился кокаин.

В прокуратуре уточнили, что стоимость 1 кг кокаина на "черном" рынке составляет примерно 300 тысяч долларов, пишет nv.ua.

Подозреваемому грозит лишение свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества. Ему сообщили о подозрении в совершении преступления по ч. 2 ст. 305 (контрабанда наркотических средств) Уголовного кодекса Украины.

В свою очередь, в СБУ сообщили, что спецслужба разоблачила в Киеве группу злоумышленников, которые распространяли кокаин среди клиентов ночных клубов.

Во время обысков по месту жительства членов группы и в ночных развлекательных заведениях правоохранители обнаружили весы для фасовки наркотиков, кокаин, пакетики для упаковки, деньги и записи, свидетельствующие о противоправной деятельности.

Двух наркодельцов задержаны, им объявлено о подозрении. Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины.