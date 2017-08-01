Тонны свинины не пустили в Молдову из Украины из-за запрета

После запрета ввоза в Молдову украинской свинины на границе было обнаружено более 5,8 тонн мяса.

Чтобы не допустить возникновения новых очагов африканской чумы свиней в Молдове, на границе с Украиной продолжается усиленный контроль. В июле было зарегистрировано 129 попыток ввезти в страну свинину - в свежем и обработанном виде. Было задержано около 480 кг мяса с подозрением на заражение вирусом.

Ограничения были введены 25 октября прошлого года. Всего по сегодняшний день было зарегистрировано более 1880 попыток нарушить запрет.