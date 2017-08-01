Наркокурьеру-ресторатору из России дали 17 лет тюрьмы на Бали

Гражданин России Роман Калашников, открывший ресторан на острове Бали, приговорен индонезийским судом к 17 годам лишения свободы. Об этом мужчина рассказал на своей странице во «ВКонтакте».

Россиянина обвинили в контрабанде наркотиков и хранении марихуаны. По словам Калашникова, ему также назначен штраф в размере 200 тысяч долларов, который можно заменить на дополнительные четыре месяца заключения. От обжалования приговора он отказался.

«Я очень рад, что эта история с судом закончилась и теперь можно выдохнуть и собраться с мыслями», — добавил мужчина, 10 июля отметивший 30-летие.

Как передает Лента.ру, Калашников был арестован в международном аэропорту Бали в декабре прошлого года. При обыске у него нашли три килограмма гашиша. Наркотики были замаскированы под тюбики зубной пасты.

В ходе судебного процесса мужчина, работавший в Сургуте поваром, открыл в тюрьме собственный ресторан. В июне он писал, что с коллегой из Германии ежедневно продавал 15-20 порций различных блюд. «Профит на двоих составляет 500-1000 рублей в день», — отмечал россиянин.

Индонезия известна строгим антинаркотическим законодательством. Власти страны объясняют это чрезвычайной ситуацией в сфере незаконного оборота запрещенных препаратов: по их данным, ежедневно от наркотиков умирают до 50 индонезийцев.