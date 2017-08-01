У молдавских контрабандистов изъяли мотодельтоплан

В Кагуле у местных жителей, подозреваемых в контрабанде сигарет в соседнюю Румынию, пограничниками изъят мотодельтоплан.

Летальный аппарат был спрятан на хозяйственном подворье в селе Московей. Всего обыски были произведены у четырех человек, передает Инфотаг.

В квартире одного из них в Кагуле нашли также травматический пистолет "Форт" и 15 патронов.