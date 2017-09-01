Kroll планирует завершить второй доклад к концу октября

Национальный банк Молдовы (НБМ) сообщил, что представители компании Kroll, которые недавно нанесли визит в Кишинэу, отметили, что планируют завершить второй доклад к концу октября 2017 года. Национальный банк Молдовы намерен опубликовать итоговый документ до конца года.

Представители компании Kroll и Steptoe & Johnson находились 20 июля в командировке в Кишинэу, где они встречались с представителями Национального банка, Прокуратуры по борьбе с коррупцией, Национального центра по борьбе с коррупцией, Агентства по возмещению добытого преступным путем имущества.

В ходе этих встреч стороны договорились о глобальной стратегии по возврату похищенных активов, посредством которой в будущем будет обеспечено тесное сотрудничество и обмен информацией, для максимальной эффективности мер по возмещению, а также для сбора доказательств в поддержку уголовных действий, которые могут быть инициированы на международном уровне, пишет МОЛДПРЕС.

Стратегия направлена ​​на инициирование, к концу нынешнего года, судебных процессов в основных юрисдикциях, в которых отслеживались украденные фонды или были выявлены преступники (и другие соучастники), а также их бизнес, отмечает НБМ. Кроме того, будут инициированы процедуры против третьих лиц, что позволит получить дополнительную информацию и документы, необходимые для отслеживания остальной части украденных средств.

В конце июня НБМ объявил, что утверждение стратегии по возмещению украденных фондов из трех банков запланировано на июль 2017 г. Компании Kroll и Steptoe & Johnson представили в апреле этого года проект стратегии для инициирования правовых мер в различных юрисдикциях с целью дальнейшего получения информации и возмещения украденных активов.

Kroll и Steptoe & Johnson проводят второй этап расследования крупномасштабного мошенничества в банковской системе, что привело к коллапсу в конце 2014 года в трех банках - Banca de Economii, Banca Socială.