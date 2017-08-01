Разведчики из Зимбабве заблудились в сибирских лесах

Марш-бросок через сибирский лес стал самым тяжелым этапом Армейских международных игр для команды разведчиков из Зимбабве. Как сообщает пресс-служба Министерства обороны России со ссылкой на командира группы Джастина Жоу, африканским военным было сложно ориентироваться на местности, так как у них в стране таких лесов нет.

Сейчас команда из Зимбабве занимает последнее место в турнирной таблице. Однако, африканские разведчики уверены, что смогут отыграться в следующих этапах. Они даже подготовили некий сюрприз, подробности которого пока не разглашают, пишет vesti.ru.

Международный конкурс разведчиков в рамках Армейских игр проходит в Новосибирске. Впереди участников ждут еще несколько этапов. В том числе соревнования по стрельбе и преодоление так называемой "тропы разведчика".

Пока же лидируют военнослужащие из России. Они быстрее всех десантировались из Ми-8, совершили марш-бросок через сибирский лес, устроили засаду на условного противника и захватили в плен "языка".