В Волгограде ушла под воду плавучая баня вместе с посетителями. Видео

На набережной Волгограда частично ушла под воду плавучая баня. Причиной, видимо, стали сильный ветер и большие волны на Волге.

Как сообщают местные СМИ, в момент происшествия в бане находились посетители. К счастью, им вовремя удалось выбраться, так что никто из людей не пострадал.

Что же касается парилки на реке, то когда ее снова будет можно посетить, неизвестно. Для начала плавучую баню надо вытащить из реки, а затем отремонтировать.