Поимку змеи журналисты сняли на видео. Одной из сотрудниц удалось притянуть ее вешалкой. После этого она спокойно взяла питона голыми руками и попыталась положить ее в пакет. "Боже, она немаленькая", — говорит кто-то за кадром, пишет РИА Новости.

​Ролик выложила на своей странице в Twitter директор новостного отдела канала Кейт Лимо, сопроводив его шуточным обращением к конкурентам: "Эй, NTNews — вы помещаете змей на первую полосу, а мы ловим их в нашей редакции!".

Hey @TheNTNews - you put snakes on your front page, but we catch them in our office. Whatevs.