На родину экстрадировали молдаванку, обвиняемую в торговле людьми

Обвиняемая в трафике людей гражданка Молдовы экстрадирована из Польши.

Как передает Инфотаг, 27-летняя молодая женщина была объявлена в международный розыск Центром по борьбе с торговлей людьми Национального следственного инспектората по требованию прокуроров.

В январе 2017 года она была задержана органами правопорядка Польши. На протяжении 2013 года женщина вербовала и эксплуатировала людей в целях попрошайничества в Российской Федерации.

За это преступление предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.