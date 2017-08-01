10-килограммовый золотой самородок нашли в России

Крупнейший за всю историю региона золотой самородок обнаружен на месторождении у ручья Заманчивый в Николаевском районе Хабаровского края.

Кусок драгоценного металла весит 10,3 кг. Его длина составляет 30 см. Цвет указывает на то, что золото, скорее всего, высокой пробы, передает Моя планета.

Самородок нашел бульдозерист артели старателей «Заря», который выравнивал гале-эфельные отвалы. К сожалению, тяжелая машина оставила следы на камне.

Дальнейшая судьба находки пока неизвестна. Предыдущий крупный хабаровский самородок (7,5 кг), найденный в 2011 году, был передан Алмазному фонду России.