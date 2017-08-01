В Шотландии спасают ежа, раздувшегося, как шар

В Шотландии ветеринары спасли от гибели ежа, раздувшегося до размеров пляжного мяча. Сообщение об этом появилось на сайте Шотландского общества по предотвращению жестокого обращения с животными.

Теперь его зовут Цеппелин, передает Вести.ру. На спасение ежа может уйти до двух суток. Чтобы спасти Цеппелин, ветеринары сделали ему четыре сантиметровых разреза на спине. Сообщается, что животное чувствует себя хорошо и идет на поправку.

Ученые пока не могут назвать причин, почему раздувает ежей. Однако у них есть несколько предположений: нанесенный человеком удар или столкновение с машиной. В результате повреждений внутренних органов воздух раздувает ежа изнутри. При сильных повреждениях нагнетание воздуха за пределами легких может привести к гибели животного. Опасность погибнуть есть и при меньших повреждениях – раздувшийся еж не сможет сворачиваться в клубок для защиты