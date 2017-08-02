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Обыски в столице по делу Олега Онищенко
// фото: ProTV.md
11:03, 02 Aug 2017
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Новое расследование, связанное с деятельностью муниципального советника Олега Онищенко. Офицеры Национального инспектората расследований совместно с Управлением столичной полиции проводят обыски по нескольким адресам в Кишинёве. Проходит операция в рамках дела о мошенничестве и подделке документов.

Информацию подтвердили в пресс-службе Национального инспектората расследований. Где именно проводят обыски, пока не уточняется.

Напомним, Олега Онищенко задержали в мае. Его обвиняют в коррупции. Позже против него открыли ещё одно дело за сопротивление при аресте.  

Советник пытался дважды бежать и нанес травму офицеру НЦБК. 







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