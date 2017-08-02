Молдаванин заживо сгорел в грузовике недалеко от Чикаго

23-летний водитель из Молдовы погиб накануне в США. Он заживо сгорел в многотоннажном грузовике. Трагедия произошла недалеко от города Чикаго.

Пожар был настолько сильным, что фура сгорела дотла. На место происшествия прибыли пожарные и спасатели. Они и обнаружили тело нашего соотечественника. Причины возгорания пока неизвестны.

Родственники и близкие погибшего запустили кампанию по сбору средств для того, чтобы доставить тело парня на родину. Им необходимо собрать 25 тысяч долларов.

В мае 2016 года в США погиб ещё один водитель из Молдовы. Его фура рухнула с моста и загорелась. Авария произошла на трассе недалеко от города Сапулпа в американском штате Оклахома-Сити.