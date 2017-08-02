Самолет совершил посадку при скорости ветра в 100 км/ч. ВИДЕО

В Сети появилось видео, на котором пассажирские самолеты совершают посадку в австралийском аэропорту Мельбурна при ветре в 100 километров в час. Ролик опубликован на YouTube.

На записи видно, как порывы ветра раскачивают снижающиеся воздушные суда, среди которых оказались лайнеры авиакомпаний из Сингапура, Австралии и Китая. Как отмечает Yahoo7 News, все самолеты успешно приземлились, никто из пассажиров не пострадал, сообщает РИА Новости.

Из-за погодных условий ряд рейсов в аэропорту Мельбурна был задержан. Кроме того, около 800 домов в результате сильного ветра остались без электричества, многие деревья были вырваны с корнем.



