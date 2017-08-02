Фанатов Игры престолов обманули в целях эксперимента

Профессор Калифорнийского университета в Беркли Эбигейл Де Косник обнародовала видео, в котором показала, насколько интенсивно фанаты сериала "Игра престолов" скачивают его эпизоды с пиратских ресурсов, передает The Next Web.

Издание сообщает, что в целях эксперимента Де Косник опубликовала в интернете 72 торрент-файла, создав видимость, что это недавно вышедшие эпизоды саги. После этого она отследила интенсивность, а также географию скачивания.

В итоге, полученные результаты были помещены на мировую карту и поданы в виде четырехминутного видео.

По результатам эксперимента оказалось, что 12,2 миллиона человек посмотрели новые серии "Игры престолов", из них 14,5 процента делали это, нарушая закон.