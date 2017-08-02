Корреспондента НТВ ударили в прямом эфире у фонтана с десантниками. ВИДЕО

Корреспондент НТВ Никита Развозжаев пострадал во время прямого эфира. Ролик опубликован на YouTube.

Журналист вел репортаж под названием «Расплескалась синева...» от фонтана в Москве, где десантники праздновали День ВДВ.

К нему подошел нетрезвый мужчина, ругавшийся матом и грозивший захватить Украину. «Помолчите, пожалуйста», — попросил Развозжаев, после чего собеседник ударил его кулаком по лицу.

«Ты будешь со мной так разговаривать, ***** (тумаков) получишь», — добавил агрессивный прохожий, пишет lenta.ru.