Заключенные сбежали из американской тюрьмы с помощью арахисового масла

Заключенные одной из тюрем штата Алабама (США) сбежали из места заключения с помощью арахисового масла.

Узники замазали пастой цифру на выходной двери из тюрьмы, чтобы ввести в заблуждение неопытного охранника. «Когда заключенные позвали надзирателя и попросили пустить их в камеру, тот по ошибке открыл входную дверь в тюрьму», — говорится в заявлении администрации пенитенциарного учреждения.

Выбравшись из корпуса, заключенные с помощью тюремных роб и одеял перебрались через забор с колючей проволокой и сбежали на волю.

Всего из-за неосмотрительности охранника сбежали 12 человек — 11 из них поймали в течение нескольких часов, последний, Брэди Эндрю Килпатрик, скрывался в течение двух суток, пишет lenta.ru.