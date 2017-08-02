Заключенные одной из тюрем штата Алабама (США) сбежали из места заключения с помощью арахисового масла.
Узники замазали пастой цифру на выходной двери из тюрьмы, чтобы ввести в заблуждение неопытного охранника. «Когда заключенные позвали надзирателя и попросили пустить их в камеру, тот по ошибке открыл входную дверь в тюрьму», — говорится в заявлении администрации пенитенциарного учреждения.
Выбравшись из корпуса, заключенные с помощью тюремных роб и одеял перебрались через забор с колючей проволокой и сбежали на волю.
Всего из-за неосмотрительности охранника сбежали 12 человек — 11 из них поймали в течение нескольких часов, последний, Брэди Эндрю Килпатрик, скрывался в течение двух суток, пишет lenta.ru.
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авторы DW