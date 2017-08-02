Десантники в московском магазине отбили у охранника виски и водку. ВИДЕО

Мужчины в голубых беретах, отмечающие День ВДВ, устроили потасовку в магазине на Рязанском проспекте в Москве. Видео инцидента опубликовал канал РЕН ТВ.

На записи видно, как двое десантников на выходе из магазина отталкивают охранника и еще одного мужчину, а затем уходят. Их добычей стали две бутылки водки и виски, пишет lenta.ru.

День ВДВ отмечается 2 августа в память о первой выброске десанта в 1930 году. В этот день ветераны ВДВ и действующие десантники собираются вместе, распивают спиртные напитки и купаются в фонтанах.

Зачастую празднование сопровождается драками и беспорядками. В некоторых городах 2 августа отключают фонтаны, чтобы обеспечить сохранность оборудования и обезопасить отдыхающих.