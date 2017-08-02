Вынесен приговор преступной группировке за торговлю людьми

К 25-ти, 22-ум, 15-ти и 11-ти годам тюрьмы приговорили четверых торговцев людьми. Ещё одного подозреваемого освободили.

По данным полиции, с 2013 по 2015 годы осуждённые завербовали 11 женщин, в том числе шесть несовершеннолетних девушек, для занятия проституцией.

Прокуроры, намерены обжаловать вердикт первой инстанции. Они требуют ареста и для пятого члена группировки.







