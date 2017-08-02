Подросток на ходу выпрыгнул из самолета в аэропорту Сан-Франциско

Пассажир панамской авиакомпании Copa Airlines выпрыгнул из самолета вскоре после приземления в аэропорту Сан-Франциско. Об этом сообщает Associated Press.

Инцидент произошел во вторник, 1 августа, когда прибывший из Панамы в США лайнер ехал по взлетно-посадочной полосе. 17-летний путешественник неожиданно открыл дверь аварийного выхода, выбрался на крыло самолета, откуда спрыгнул на землю.

Сотрудники воздушной гавани, находившиеся в тот момент на аэродроме, задержали юношу и передали его полиции. Стражи порядка арестовали нарушителя, оказавшегося гражданином США. Он не получил травм, пишет lenta.ru.

Уточняется, что в течение всего рейса молодой человек, летевший в одиночку, нервничал и проявлял беспокойство. Поступок путешественника шокировал его попутчиков, некоторые из них начали кричать. Самолет благополучно доехал до места высадки пассажиров, никто не пострадал.