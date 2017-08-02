Во Франции ресторатор обратился в полицию из-за недостаточно сладкого блина

Скандал, завязавшийся в блинной в одном из городков французского департамента Кот-д'Армор из-за недостаточно сладкого блина, пришлось урегулировать при помощи жандармов.

О курьезном инциденте жандармерия департамента написала на своей странице в социальной сети Facebook.

"Вечером в воскресенье клиентки блинной в Трегоре покинули заведение, заплатив по счету. Через несколько минут девушки вернулись, чтобы пожаловаться на то, что один из блинов был недостаточно сладким", — рассказали правоохранители.

Девушки стали угрожать разбить витрину и вели себя крайне агрессивно.

В конце концов разбираться в конфликте приехали жандармы. О том, постигло ли какое-то наказание недовольных клиенток, не сообщается, пишет РИА Новости.