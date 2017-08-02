Задержаны мужчины, грабившие на улице пьяных людей

Сотрудники столичной полиции задержали в Страшенском районе двух мужчин, подозреваемых в уличных грабежах и угоне автомобиля в Кишиневе.

Задерженными оказались мужчины 24 и 27 лет, уроженцы Оргеевского района. Один из преступников уже был судим в Российской Федерации за разбойные нападения.

По данным полиции, подозреваемые нападали в ночное время только на пьяных людей и отбирали у них золотые украшения, мобильные телефоны и кошельки с деньгами.

Задержание подозреваемых произошло в Страшенском районе, где мужчины прятались в доме своего знакомого.

В ходе обысков, полицейские нашли в доме несколько мобильных телефонов, золотые цепочки и другие материальные ценности, которые были ранее украдены.

Ранее мужчины попали в объектив камер видео наблюдения, установленных в одном из супермаркетов на Буюканах. Камера зафиксировала как они напали на женщину и сорвали с ее шеи золотую цепочку.

Если их вина будет доказана, им грозит от 5 до 7 лет тюремного заключения.