Гражданин Румынии пытался незаконно провести оружие

Гражданин Румынии был задержан на контрольно-пропускном пункте Скуляны за попытку незаконного провоза оружия.

Вчера, на пропускной пункт въехал автомобиль марки Alfa Romeo, с румынскими регистрационными номерами. За рулем машины находился 33-летний гражданин Румынии.

Во время обычного досмотра сотрудники пограничной полиции обнаружили спрятанный в багажнике автомобиля газовый пистолет калибром 6 мм, два зарядных устройства, семь баллонов сжатого воздуха марки ASG и коробку с 50 резиновыми пульками - шариками.

Мужчина не смог предъявить пограничникам документы на оружие.

Он заявил таможенникам, что не знал о необходимости декларирования или предъявления документов на оружие и боеприпасы.