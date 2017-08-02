Под Одессой водитель Жигулей протаранил машину полиции

Сегодня днем в пригороде Одессы автомобиль ВАЗ-2106 на большой скорости врезался в машину патрульных полицейских, оформлявших материалы другого ДТП. Об этом сообщает патрульная полиция Одессы.

По информации правоохранителей, инцидент произошел на Овидиопольской дороге в районе промрынка 7-й километр. Водитель ВАЗ-2106 столкнулся со служебным автомобилем Toyota, а потом врезался в бордюрный камень, сообщает korrespondent.net.

В аварии пострадал пассажир Жигулей, его госпитализировали. А у водителя обнаружили явные признаки алкогольного опьянения. Его направили для освидетельствования.

В свою очередь местное издание Репортер утверждает, что водитель оказался глухонемым и после ДТП пытался совершить суицид с помощью ножа. Полицейские останоили его и отобрали нож.