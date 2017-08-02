К сценарию Звездных войн подключили автора Гарри Поттера

Сценаристом девятого эпизода фантастической саги "Звездные войны" стал Джек Торн, работавший над пьесой "Гарри Поттер и проклятое дитя" вместе с Джоан Роулинг, передает The Hollywood Reporter.

Издание сообщает, что над фильмом работали режиссер Колин Треворроу и сценарист Дерек Коннолли. Однако создатели посчитали, что текст девятого эпизода нуждается в свежем взгляде, пишет korrespondent.net.

Торн также известен, как сценарист, по сериалам "Сокровище нации", "Призрки", "Последние пантеры" и другим.

В настоящее время неизвестно, насколько большими будут изменения в сценарии фильма.