На столичной фабрике мороженого прошли обыски

Ущерб свыше четырех млн леев нанесла госбюджету администрация столичной фабрики мороженого и ряда других фирм. От уплаты налогов на предприятиях уклонялись, по меньшей мере, полтора года. Сотрудники Прокуратуры по борьбе с оргпреступностью и МВД устроили на фабрике обыски.

По данным следствия, официально продавали только треть продукции фабрики мороженого. На большую часть товара накладных не выдавали и налогов не платили. Незаконную прибыль администрация фабрики делила с сообщниками.

Если вину причастных к этой схеме докажут, им грозит до шести лет тюрьмы. Получить комментарий в администрации предприятия во время обысков не удалось. Съемочную группу не пустила охрана.

"В ходе обысков мы обнаружили двойную бухгалтерию, неучтенные официально деньги. Пока мы никого не задержали, решение будет принято в ближайшее время", - сказал Анатолий Пител.





