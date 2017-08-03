Хынчештский суд вынес приговор по делу о проданном ребенке из Бельц. Мать и отец малышки получили 15 и 17 лет тюрьмы. Более строгий приговор судьи вынесли в отношении гражданки Германии, которая попыталась вывести девочку из страны - она проведет за решеткой 18 лет.
Напомним, что гражданка Германии и двое уроженцев нашей страны пытались вывезти из Молдовы новорожденного ребенка. На границе они представили разрешение от отца младенца, заверенное бельцким нотариусом.
Женщина, которая пыталась вывезти за границу грудного ребенка, была ранее судима. Ей 38 лет, она родом из Казахстана и имеет немецкое гражданство.
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БЛИЗНЕЦЫ
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Сегодня Вы сможете начать любое сложное дело. Напряженная домашняя атмосфера побудит Вас провести вечер в обществе друзей. Удачный день для посещения госучереждений - получите четкие и квалифицированные консультации специалистов, без проволочек решатся важные дела. Будьте осторожнее сдержаннее в финансовых делах.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
День не способствует нахождению общего языка с представителями власти. Встреча с друзьями обещает интересный вечер. Неблагоприятный день для активности в делах, натиска, упорства в достижении цели. Побольше решительности и сосредоточенности.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
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КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Этот день весьма благоприятен для странствий, особенно если учесть финансовое положение, от которого напрямую зависит любое путешествие. Не давайте необдуманных обещаний, не потворствуйте своим желаниям. Если, вы не состоите в браке, то возможно, нужно зарегистрировать свой союз. Отправляясь всей семьей на дачу, в лес.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
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|Banca Nationala a Moldovei
авторы DW