Вынесен приговор по делу о проданном ребенке из Бельц

Хынчештский суд вынес приговор по делу о проданном ребенке из Бельц. Мать и отец малышки получили 15 и 17 лет тюрьмы. Более строгий приговор судьи вынесли в отношении гражданки Германии, которая попыталась вывести девочку из страны - она проведет за решеткой 18 лет.

Напомним, что гражданка Германии и двое уроженцев нашей страны пытались вывезти из Молдовы новорожденного ребенка. На границе они представили разрешение от отца младенца, заверенное бельцким нотариусом.

Женщина, которая пыталась вывезти за границу грудного ребенка, была ранее судима. Ей 38 лет, она родом из Казахстана и имеет немецкое гражданство.